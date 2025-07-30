В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и погиб: дело расследует ГБР

По информации ГБР, 30 июля около 10 утра сводный наряд из числа участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города.

Тот внезапно бросился бежать, побежал в сторону пешеходного моста, прыгнул с него и разбился.

Сейчас ГБР проводит расследование. Устанавливается личность погибшего, допрашивают правоохранителей и военных, ищут свидетелей происшествия. Также проверяют, имел ли мужчина отношение к одной из воинских частей.

Расследование ведется по статье о превышении полномочий военными должностными лицами, что привело к тяжелым последствиям.