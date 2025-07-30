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В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и погиб: дело расследует ГБР

Николаев, Среда 30 июля 2025 15:21
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В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и погиб: дело расследует ГБР Фото: в Николаеве мужчина прыгнул с моста когда убегал от ТЦК (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Николаеве мужчина прыгнул с моста во время бегства от полицейских и работников ТЦК. Его гибель расследуют работники ГБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, 30 июля около 10 утра сводный наряд из числа участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города.

Тот внезапно бросился бежать, побежал в сторону пешеходного моста, прыгнул с него и разбился.

Сейчас ГБР проводит расследование. Устанавливается личность погибшего, допрашивают правоохранителей и военных, ищут свидетелей происшествия. Также проверяют, имел ли мужчина отношение к одной из воинских частей.

Расследование ведется по статье о превышении полномочий военными должностными лицами, что привело к тяжелым последствиям.

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Напомним, в июле в Винницкой области во время задержания полицией умер 51-летний мужчина. Работники ГБР начали досудебное расследование.

Также в прошлом году гражданин Украины погиб во время задержания полицией вблизи Ключборка в Опольском воеводстве Польши. Он потерял сознание после применения полицейскими так называемых инкапаситирующих приемов.

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Николаев Госбюро расследований ТЦК
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