В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и погиб: дело расследует ГБР
В Николаеве мужчина прыгнул с моста во время бегства от полицейских и работников ТЦК. Его гибель расследуют работники ГБР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По информации ГБР, 30 июля около 10 утра сводный наряд из числа участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города.
Тот внезапно бросился бежать, побежал в сторону пешеходного моста, прыгнул с него и разбился.
Сейчас ГБР проводит расследование. Устанавливается личность погибшего, допрашивают правоохранителей и военных, ищут свидетелей происшествия. Также проверяют, имел ли мужчина отношение к одной из воинских частей.
Расследование ведется по статье о превышении полномочий военными должностными лицами, что привело к тяжелым последствиям.
Похожие инциденты похожие инциденты
Напомним, в июле в Винницкой области во время задержания полицией умер 51-летний мужчина. Работники ГБР начали досудебное расследование.
Также в прошлом году гражданин Украины погиб во время задержания полицией вблизи Ключборка в Опольском воеводстве Польши. Он потерял сознание после применения полицейскими так называемых инкапаситирующих приемов.