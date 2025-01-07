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В Николаеве 18-летний парень "на заказ" поджег районный суд

Николаев, Вторник 07 января 2025 21:16
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В Николаеве 18-летний парень "на заказ" поджег районный суд Фото: в Николаеве произошел пожар в здании райсуда (mk.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве 5 января произошел пожар в здании районного суда. Как выяснилось, пожар устроил 18-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По данным полиции, горел районный суд на улице Самойловича. В результате экспертизы было установлено, что причиной стал умышленный подпал.

Фото: парень, который устроил пожар в райсуде (mk.npu.gov.ua)

При помощи камер наблюдения правоохранители установили, кто был причастен к поджогу. 18-летнего парня задержали в арендованной квартире.

"Полицейские установили, что 18-летний николаевец, выполняя заказ, сначала подыскал "нужное" админздание. Он заранее приобрел необходимое - молоток и воспламеняющиеся смеси, и по указанию поджег. Все свои действия злоумышленник снимал, после чего отправил "заказчику" видеоотчет о повреждении суда и получении денежного вознаграждения", - сказано в сообщении полиции.

Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее стало известно, что на Майдане Независимости мужчина пытался поджечь флажки, установленные в память о погибших военных. Полиция начала расследование.

По состоянию на вчера, 6 января, личность злоумышленника еще не установили.

При этом в ноябре стало известно, что мужчина поджег предприятие в Британии, которое связано с Украиной. За это ему обещали "вознаграждение".

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Николаев Суд
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