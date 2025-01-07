В Николаеве 18-летний парень "на заказ" поджег районный суд

В Николаеве 5 января произошел пожар в здании районного суда. Как выяснилось, пожар устроил 18-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По данным полиции, горел районный суд на улице Самойловича. В результате экспертизы было установлено, что причиной стал умышленный подпал.

Фото: парень, который устроил пожар в райсуде (mk.npu.gov.ua)

При помощи камер наблюдения правоохранители установили, кто был причастен к поджогу. 18-летнего парня задержали в арендованной квартире.

"Полицейские установили, что 18-летний николаевец, выполняя заказ, сначала подыскал "нужное" админздание. Он заранее приобрел необходимое - молоток и воспламеняющиеся смеси, и по указанию поджег. Все свои действия злоумышленник снимал, после чего отправил "заказчику" видеоотчет о повреждении суда и получении денежного вознаграждения", - сказано в сообщении полиции.

Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.