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Микитась отримав 200 млн гривень від "мертвих душ", - ДБР

Новини » Політика    19.10.2019 - 02:30
Микитась отримав 200 млн гривень від "мертвих душ", - ДБР
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Микитась нібито підробив договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює колишнього народного депутата Максима Микитася у незаконній легалізації понад 200 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Печерського суду.

Зазначається, що ДБР завело справу проти Микитася 26 липня 2019 року. У заяві йшлося, що екс-нардеп використавши підставних осіб та підробивши документи на отримання корпоративних прав за об’єктами будівництва, незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн гривень. Для цього Микитась нібито підробив догови купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

Із відкритих даних заявнику стало відомо, що громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.

Зокрема, у декларації за 2016 Микитась звітував про продаж корпоративних прав Володимиру Ярошенку на суму 152,4 млн гривень та продаж цінних паперів Артему Хіжуну на 60,5 мільйонів гривень.

Водночас, за даними управління юстиції Києва, 10 жовтня 2016 зареєстровано смерть громадянина Ярошенка, 1969 р.н. Крім того, 16 листопада 2015 складено актовий запис про смерть громадянина Хіжуна, 1980 р.н.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За даними слідства, він у змові з екс-командувачем Нацгвардії організував корупційну схему по заволодінню нерухомістю в Києві.

РБК-Україна писало, що згодом за Микитася внесли заставу.

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