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Федерація баскетболу звернулась до ФІБА через "втечу" гравців з чемпіонату України

Україна, Вторник 01 февраля 2022 18:53
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Федерація баскетболу звернулась до ФІБА через "втечу" гравців з чемпіонату України Фото: президент ФБУ Михайло Бродський (fbu.ua)
Автор: Андрей Вырва

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський ініціював звернення до ФІБА у зв’язку з самовільним від’їздом деяких гравців з чемпіонату України з баскетболу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Федерації Баскетболу України.

Деякі легіонери побоюючись за власну безпеку через можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну, розривають контракти з клубами Суперліги та покидають Україну.

Генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський направив лист-звернення до Генерального секретаря ФІБА Андреаса Загкліса, у якому виразив занепокоєння, що дана ситуація використовується агентами гравців у своїх цілях та порушує Внутрішні правила ФІБА. Агентам заборонено нормами ФІБА спонукати гравців до невиконання контрактних зобов'язань.

Федерація баскетболу звернулась до ФІБА через &quot;втечу&quot; гравців з чемпіонату України

Переклад листа:

"Шановний пане Загкліс,

Переконаний, що вам добре відома ситуація в Україні та ті теми, які палко обговорюються з цього приводу у світі.

Деякі країни приймають жорсткі рішення, наприклад, США, які постійно рекомендують своїм громадянам розглянути можливість щодо виїзду з України і тим самим, як нам здається, загострюють ситуацію, спонукаючи деяких осіб до паніки та занепокоєння – деякі американські гравці почали думати про те, щоб покинути Україну, маючи діючі контракти з клубами.

У зв’язку з цим ми звернулися з роз’ясненням зі своєю позицією до баскетбольних клубів, гравців в Україні та агентів гравців, щоб трохи заспокоїтися і не панікувати.

Незважаючи на вищезазначене, на жаль, деякі гравці чоловічої та жіночої Української Суперліги все ж таки виїхали з України самовільно залишивши клуб, маючи при цьому діючий контрак з клубами, у тому числі за підтримки їхніх агентів. Більше того, вже за декілька днів після виїзду з України один гравець вже знайшов новий клуб за кордоном. Ми вважаємо, що такі дії агентів є порушенням правил щодо агентської дільності, передбачених Внутрішніми правилами ФІБА (Книга 3, Розділ 9).

У зв’язку з цим ми припускаємо, що деякі гравці, їх агенти можуть використовувати ситуацію в Україні у своїх цілях, ігноруючи контрактні зобов'язання гравців перед клубами. Ситуація в Україні на сьогоднішній день стабільна (виключення - схід Україна), всі українські баскетбольні змагання проходять без будь-яких змін (за виключенням впливу COVID-19).

В світлі вищезазначеного ми надаємо ФІБА інформацію про "гравців-втікачів" та їх агентів:

- БК "Будівельник" (жінки): гравець – Арелла Гірантес, агент – Єгор Чемякін, Ліцензія ФІБА № 2010021519 та Ahmet Ege Ankarali, ліцензія ФІБА № 201901141;

- БК "Київ-Баскет" (жінки): гравець – Сієра Джонсон, агент – Manuel Capicchioni (Interperformances) Ліцензія ФІБА № 2007018342 та Kevin Martin (Jck Sports Group) Ліцензія ФІБА № 2007018142;

- БК "Черкаські Мавпи" (чоловіки): Du’Vaughn Maxwell, агент – Дункан Ллойд, Ліцензія ФІБА №2013027837

Інші гравці-американці продовжують грати, але маємо певні занепокоєння, оскільки вони можуть слідувати прикладу "гравців-втікачів".

Щиро Ваш,
Володимир Драбіковський
Генеральний секретар ФБУ"

Нагадаємо, що вже після відправлення листа, гравець "Хіміка" Деон Едвін розірвав контракт з клубом та покинув Україну.

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