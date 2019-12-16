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У МЗС висловили протест через образи футболіста Зозулі

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:15
У МЗС висловили протест через образи футболіста Зозулі
Фото: Роман Зозуля (УНІАН)

Владу Іспанії просять відреагувати належним чином

Міністерство закордонних справ України засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами "Райо Вальєкано" і "Альбасете". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті МЗС України.

Образи в бік Зозулі в МЗС назвали не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди.

"Любити свою країну та перейматися її долею - природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі. Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи", - йдеться в заяві.

Крім того, українські дипломати закликали офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з українським футболістом задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому.

Як відомо, команди не вийшли на другий тайм, оскільки в кінцівці першої половини зустрічі фанати почали скандували: "Зозуля, ти нацист". Також гравцеві були присвячені образливі банери.

Раніше повідомлялося, що Керівництво футбольної ліги Іспанії (Ла Ліга) виступило з офіційною заявою з приводу переривання матчу 20 туру Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" через поведінку фанатів господарів, які ображали українського нападника гостей Романа Зозулю.

Нагадаємо, нещодавно матч "Шахтар" - "Динамо" (1:0) був призупинений через расистські кричалки від сектора фанатів киян в сторону гравців "гірників".

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