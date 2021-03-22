У МЗС уточнили кількість постраждалих українців в смертельній аварії у Польщі

В результаті аварії за участю автобуса в Польщі постраждали були госпіталізовані п'ять українців. Ще один громадянин України загинув.

"1 людина загинула, 5 госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні вночі. За попередньою інформацією, автобус врізався в огорожу і вилетів у кювет. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і чотирьох постраждалих. При цьому не було точно відомо, всі вони громадяни України.

Також повідомлялося, що на початку березня в Польщі відбулося ще одне смертельне ДТП за участю автобуса з українцями. Тоді в результаті аварії загинули 5 громадян України, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 осіб, 24 людини були госпіталізовані.