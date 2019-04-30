МЗС уточнив число постраждалих у ДТП в Росії

Фото: Василь Кирилич (mfa.gov.ua)

У ДТП в Росії постраждали 15 громадян України

В результаті ДТП в Росії в Орловській області постраждали 15 громадян України. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає "Укрінформ".

За його словами, в результаті ДТП постраждали 15 громадян України. Один з них у важкому стані перебуває в Кромській районній лікарні, двох перевели до Орловської обласної лікарні. Решту постраждалих відпустили після надання медичної допомоги, всіх пасажирів автобуса розмістили в готелях Орла.

Кирилич додав, що всього в автобусі перебували 52 українця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Орловській області на трасі М-2 "Крим" зіткнулися рейсовий автобус з українцями і вантажний автомобіль "КамАЗ. Після зіткнення автобус Yutong перекинувся. За попередніми даними, обидва транспортні засоби рухалися у попутному напрямку.

До цього в середині квітня в Польщі сталася смертельна ДТП з участю українців. Зокрема, на північному сході країни автомобіль з українцями врізався в дерево. В результаті трагедії загинули двоє громадян України.