У МЗС України відреагували на масове затримання кримських татар у Москві

Міністерство закордонних справ України протестує проти масових затримань кримських татар у Москві і закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення переслідування кримськотатарського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Як повідомляється, вчорашній розгін пікету кримських татар поблизу Кремля і сьогоднішнє безпідставне затримання мітингувальників знову продемонструвало "незмінність репресивної політики РФ щодо кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованої півострова".

"Саме ж рішення Верховного Суду РФ за апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду по "справі Хізб ут-Тахрір", яка на кілька місяців зменшує багаторічні терміни ув'язнення незаконно утримуваних громадян України є цинічним знущанням над українськими політичними в'язнями. Він також в черговий раз підтверджує факт відсутності справедливого і незалежного судочинства в РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити неправомірні дії Росії і посилити політико-дипломатичне і санкційне тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а РФ - негайно звільнити незаконно утримуваних у Росії громадян України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Москві більше 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".

Крім того, Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив під вартою фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Підсудних затримали в 2016 році в Ялті і звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".