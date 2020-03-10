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У МЗС створили оперативний штаб для реагування на поширення коронавірусу у світі

Новини » Політика     10.03.2020 - 21:51
У МЗС створили оперативний штаб для реагування на поширення коронавірусу у світі
Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)

Оперативний штаб був створений за ініціативи голови МЗС Дмитра Кулеби

Міністерство закордонних справ України в умовах поширення у світі коронавірусу COVID-19 створило оперативний штаб для координації роботи відомства, причетних органів влади та міжнародних організацій з метою захисту громадян України за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як повідомляється, оперативний штаб був створений за ініціативою міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Коронавірус – швидкий і небезпечний. МЗС, натомість, має бути швидким, щоб гарантувати безпеку наших громадян. Тому сьогодні я створив у МЗС оперативний штаб та сторінки оперативного інформування. По-перше, для того, щоб наші громадяни, де б вони не перебували, вчасно отримували необхідну інформацію та не покладалися на недостовірні джерела. По-друге, щоб кожен громадянин України відчував, що знаходиться під захистом Української держави, яка надасть необхідну підтримку та допомогу", - заявив міністр.

Також відомство створило спеціальні сторінки в соціальних мережах для надання актуальної інформації про роботу штабу і поширенні коронавіруса у світі.

За словами міністра, головна мета оперативного штабу - координація роботи МЗС з причетними органами влади в Україні та представництвами міжнародних організацій з надання допомоги громадянам України, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало громадян України утриматися від поїздок в Італію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу COVID-19.

Крім того, 10 березня в Кабміні обговорили питання про заходи з протидії поширенню коронавірусу. За підсумками засідання було прийнято рішення про створення до кінця поточного тижня комісії, яка буде здійснювати перевірку всіх об'єктів обсервації. Крім того, на засіданні уряду 11 березня планується затвердження остаточного плану з боротьби з коронавірусом.

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