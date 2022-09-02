RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС Росії пригрозив США: може визнати стороною війни в Україні

Фото: заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація може визнати США стороною війни в Україні. Все через військову допомогу, яку надає Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, якого цитує "РИА Новости".

За словами Рябкова, від перетворення США в бік війни в Україні "відокремлює найтонша грань".

"На жаль, ми змушені відзначити з тривогою, що ступінь залученості американської сторони в цю ситуацію, і ступінь занурення Вашингтона, в тому числі в матеріальну підтримку озброєння київського режиму, продовжує зростати. Ця тенденція небезпечна, ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США здійснюють це накачування і, залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставлять себе в положення, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що США готують черговий пакет військової допомоги для України. Але деталей про його вміст поки немає.

У той же час повідомлялося, що Вашингтон передасть дві протиповітряні системи NASAMS у 2024 році, оскільки зацікавлений у довгостроковій підтримці України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України