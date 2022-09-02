МЗС Росії пригрозив США: може визнати стороною війни в Україні

Російська Федерація може визнати США стороною війни в Україні. Все через військову допомогу, яку надає Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, якого цитує "РИА Новости" .

"На жаль, ми змушені відзначити з тривогою, що ступінь залученості американської сторони в цю ситуацію, і ступінь занурення Вашингтона, в тому числі в матеріальну підтримку озброєння київського режиму, продовжує зростати. Ця тенденція небезпечна, ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США здійснюють це накачування і, залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставлять себе в положення, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту", - зазначив він.

За словами Рябкова, від перетворення США в бік війни в Україні "відокремлює найтонша грань".

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що США готують черговий пакет військової допомоги для України. Але деталей про його вміст поки немає.

У той же час повідомлялося, що Вашингтон передасть дві протиповітряні системи NASAMS у 2024 році, оскільки зацікавлений у довгостроковій підтримці України.

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