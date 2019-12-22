RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У МЗС РФ заявили, що Зеленський в Парижі "відмовлявся" від розведення сил на Донбасі

Фото: "нормандська четвірка" (kremlin.ru)
 

За словами Лаврова, Зеленський повідомив, що "не може підтримати розведення сил і засобів по всій лінії дотику"

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ході нормандської зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський повідомив, що "не може підтримати розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення". Про це Лавров заявив в ефірі російського телеканалу, передає МЗС РФ.

За його словами, президент України "досить жорстко заявив, що заклик до розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі він підтримати не зможе".

"Була фраза про те, що нормандські лідери звертаються до Контактної групи з метою узгодити розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення. Ця фраза в цій папері була узгоджена вже місяць тому. Зеленський досить жорстко заявив, що заклик до розведення сил по всій лінії зіткнення він підтримати не зможе", - заявив Лавров.

Зі слів голови МЗС РФ, Зеленський сказав, що "не може підтримати, тому що це дуже віддалена мета, і розведення, яке вже відбулося в трьох пунктах - станиці Луганської, Петровському і Золотом, зайняло у нього більше п'яти місяців, тому, якщо екстраполювати, розведення з такою швидкістю займе сім або навіть десять років".

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил у Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбасс