У МЗС РФ заявили, що Зеленський в Парижі "відмовлявся" від розведення сил на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ході нормандської зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський повідомив, що "не може підтримати розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення". Про це Лавров заявив в ефірі російського телеканалу, передає МЗС РФ.

За його словами, президент України "досить жорстко заявив, що заклик до розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі він підтримати не зможе".

"Була фраза про те, що нормандські лідери звертаються до Контактної групи з метою узгодити розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення. Ця фраза в цій папері була узгоджена вже місяць тому. Зеленський досить жорстко заявив, що заклик до розведення сил по всій лінії зіткнення він підтримати не зможе", - заявив Лавров.

Зі слів голови МЗС РФ, Зеленський сказав, що "не може підтримати, тому що це дуже віддалена мета, і розведення, яке вже відбулося в трьох пунктах - станиці Луганської, Петровському і Золотом, зайняло у нього більше п'яти місяців, тому, якщо екстраполювати, розведення з такою швидкістю займе сім або навіть десять років".

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил у Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці.