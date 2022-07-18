В МЗС розповіли, чи замінить ленд-ліз інші програми допомоги США

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулебу Forbes Україна .

"Тобто будуть і програми допомоги, і ленд-ліз, який, по суті, є орендою зброї на певних умовах. Те, що ми отримуємо зараз, нам просто дають у подарунок. Такого, щоб оренда повністю замінила подарунки, не буде", - сказав він.

Кулеба зазначив, що мета ленд-лізу полягає не у створенні якоїсь нової програми, а у максимальному спрощенні процедур в Сполучених Штатах, аби надсилати в Україну військове обладнання у необхідних кількостях та з необхідною швидкістю.