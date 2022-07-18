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В МЗС розповіли, чи замінить ленд-ліз інші програми допомоги США

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Понеділок 18 липня 2022 18:57
В МЗС розповіли, чи замінить ленд-ліз інші програми допомоги США Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ленд-ліз не замінить поточні програми допомоги США. Його головна мета - максимально спростити процедури передачі Україні військового обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулебу Forbes Україна.

"Тобто будуть і програми допомоги, і ленд-ліз, який, по суті, є орендою зброї на певних умовах. Те, що ми отримуємо зараз, нам просто дають у подарунок. Такого, щоб оренда повністю замінила подарунки, не буде", - сказав він.

Кулеба зазначив, що мета ленд-лізу полягає не у створенні якоїсь нової програми, а у максимальному спрощенні процедур в Сполучених Штатах, аби надсилати в Україну військове обладнання у необхідних кількостях та з необхідною швидкістю.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ще на початку травня підписав закон про введення ленд-лізу для України.

Білий дім пояснював, яким чином планують використовувати цю програму.

Генеральний штаб також повідомляв, що зможе самостійно обирати необхідне ЗСУ озброєння в рамках ленд-лізу.

Окрім цього, президент США Джо Байден затвердив допомогу Україні на 40 млрд доларів, перші транші вже почали надходити.

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Дмитро Кулеба МЗС Сполучені Штати Америки Військова допомога
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