В МЗС розповіли, чи замінить ленд-ліз інші програми допомоги США
Ленд-ліз не замінить поточні програми допомоги США. Його головна мета - максимально спростити процедури передачі Україні військового обладнання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулебу Forbes Україна.
"Тобто будуть і програми допомоги, і ленд-ліз, який, по суті, є орендою зброї на певних умовах. Те, що ми отримуємо зараз, нам просто дають у подарунок. Такого, щоб оренда повністю замінила подарунки, не буде", - сказав він.
Кулеба зазначив, що мета ленд-лізу полягає не у створенні якоїсь нової програми, а у максимальному спрощенні процедур в Сполучених Штатах, аби надсилати в Україну військове обладнання у необхідних кількостях та з необхідною швидкістю.
Нагадаємо, президент США Джо Байден ще на початку травня підписав закон про введення ленд-лізу для України.
Білий дім пояснював, яким чином планують використовувати цю програму.
Генеральний штаб також повідомляв, що зможе самостійно обирати необхідне ЗСУ озброєння в рамках ленд-лізу.
Окрім цього, президент США Джо Байден затвердив допомогу Україні на 40 млрд доларів, перші транші вже почали надходити.