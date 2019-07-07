В МЗС розповіли про стан постраждалих у ДТП у Польщі

Фото: ДТП з українцями у Польщі (Web screenshot)

Було госпіталізовано 6 громадян України

Внаслідок ДТП у Польщі поблизу Янковіце Вельке госпіталізовано 6 громадян України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник Директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) Василь Кирилич

"За інформацією комендатури поліції міста Ополє, внаслідок ДТП, причини якого встановлюються, госпіталізовано 6 громадян України з травмами середнього ступеня тяжкості", - повідомив Кирилич

За його словами, консул України підтримує контакт з медзакладом, в якому перебувають українці, а також з місцевою поліцією і планує виїзд до зазначеного медичного закладу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі на автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке перевернувся автобус з українцями, є постраждалі. Як повідомляється, 50-річний водій автобусу заснув під час керування, в результаті чого автобус з'їхав в глибокий рів обабіч дороги, на момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 37 українців, з них 2 - водії. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 11 осіб, усі вони отримали несерйозні травми.