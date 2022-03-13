У МЗС закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство американського журналіста в Ірпені

Російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста Брента Ренауда. У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародні ЗМІ засудити вбивство громадянина США та вимагати негайного припинення військових дій з боку ВР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter.
Сьогодні російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста, який у 2015 році працював в іноземному виданні New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.
"Ми закликаємо міжнародні ЗМІ засудити варварські вбивства мирного населення в Україні та вимагати негайного припинення бойових дій з боку Росії”, - зазначив він.
Раніше ми повідомляли, що загиблий американський журналіст не був співробітником New York Times.
Також ми писали, що Ірпінь закриють для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста.
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