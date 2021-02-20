МЗС поки не підтверджує смерть українського моряка в Керченській протоці

Як розповіли в МЗС, українська сторона володіє інформацією про смерть на судні April старшого механіка, але він не є громадянином України.

"МЗС України відомо, що 19 лютого на судні April помер старший механік, громадянин Туреччини. Інформація про смерть українського моряка на цьому судні відсутня", - сказав Ніколенко.

Вчора російські ЗМІ повідомили про ймовірне масове отруєння моряків на судні April, яке йшло в районі Керченської протоки під прапором Панами. Російське агентство ТАСС писало, що отруїтися могли шестеро моряків, один з яких помер.

Видання з посиланням на голову Азово-Донського профсоюзу моряків РФ Леоніда Глушака зазначало, що померлим моряком є громадянин України.