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МЗС поки не підтверджує смерть українського моряка в Керченській протоці

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України поки що не має інформації про смерть українського моряка на судні April в районі Керченської протоки. Однак українське відомства знає про смерть іншого моряка на судні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Як розповіли в МЗС, українська сторона володіє інформацією про смерть на судні April старшого механіка, але він не є громадянином України.

"МЗС України відомо, що 19 лютого на судні April помер старший механік, громадянин Туреччини. Інформація про смерть українського моряка на цьому судні відсутня", - сказав Ніколенко.

Вчора російські ЗМІ повідомили про ймовірне масове отруєння моряків на судні April, яке йшло в районі Керченської протоки під прапором Панами. Російське агентство ТАСС писало, що отруїтися могли шестеро моряків, один з яких помер.

Видання з посиланням на голову Азово-Донського профсоюзу моряків РФ Леоніда Глушака зазначало, що померлим моряком є громадянин України.

Нагадаємо, у січні біля берегів Туреччини сталася аварія суховантажу Arvin. В результаті аварії загинули двоє українців.

Також РБК-Україна писало, що з сухогрузу Arvin врятували п'ятьох українських моряків. 18 січня їх виписали з лікарні, а консули почали готувати документи, щоб моряки повернулися додому.

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