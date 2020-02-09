ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ підтвердили зараження українця коронавірусом на лайнері в Японії

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 19:15
У МОЗ підтвердили зараження українця коронавірусом на лайнері в Японії
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Коронавірусом заразився член екіпажу з України

Міністерство охорони здоров'я підтверджує інформацію про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними українського відомства, наразі заражений коронавірусом українець знятий з круїзного лайнера та доправлений до японської лікарні. Українець щонайменше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням.

Зазначається, що в Держприкордонслужби є дані всіх 25 українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess. Однак дані хворого коронавірусом громадянина не розголошуються.

"По поверненню їх до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата повернення їх в Україну ще не визначена", - додали в МОЗ.

Зазначимо, раніше японські ЗМІ повідомили про зараження громадянина України, який є членом екіпажу Diamond Princess. За даними японських медиків, серйозних симптомів у нього не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай виділить понад 10 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Кошти також будуть використані для діагностики та лікування, а також щоб жоден регіон Китаю не зіткнувся з фінансовими обмеженнями.

Крім того, вчені Лондонської школи гігієни і дослідження тропічних хвороб спрогнозували, що спалах коронавірусу в Китаї може досягти свого піку в другій половині лютого.

Іспанія та Британія фіксують нові випадки зараження коронавірусом
Новини України Японіявирусукраинец
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся