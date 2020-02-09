У МОЗ підтвердили зараження українця коронавірусом на лайнері в Японії

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Коронавірусом заразився член екіпажу з України

Міністерство охорони здоров'я підтверджує інформацію про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними українського відомства, наразі заражений коронавірусом українець знятий з круїзного лайнера та доправлений до японської лікарні. Українець щонайменше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням.

Зазначається, що в Держприкордонслужби є дані всіх 25 українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess. Однак дані хворого коронавірусом громадянина не розголошуються.

"По поверненню їх до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата повернення їх в Україну ще не визначена", - додали в МОЗ.

Зазначимо, раніше японські ЗМІ повідомили про зараження громадянина України, який є членом екіпажу Diamond Princess. За даними японських медиків, серйозних симптомів у нього не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай виділить понад 10 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Кошти також будуть використані для діагностики та лікування, а також щоб жоден регіон Китаю не зіткнувся з фінансовими обмеженнями.

Крім того, вчені Лондонської школи гігієни і дослідження тропічних хвороб спрогнозували, що спалах коронавірусу в Китаї може досягти свого піку в другій половині лютого.