МЗС підтвердило смерть представника України з врегулювання в Придністров'ї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МЗС.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижановський", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що він почав роботу в МЗС ще в 1992 році, працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції. Брав участь у місіях України при міжнародних організаціях.

З 2003 року до 2005 року працював в Адміністрації президента. З 2010 до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії, після цього був призначений спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.