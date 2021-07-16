МЗС підтвердив загибель українського моряка в Аденській затоці

За його словами, корабель грецької компанії з українським екіпажем знаходиться в аварійному стані і прямував з Туреччини до Індії на утилізацію. У складі екіпажу на борту перебувають десять українців, ще один зійшов на берег для отримання медичної допомоги.

"7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик. Очікуємо від джибутійських судмедекспертів інформацію про точну причину смерті", - зазначив Ніколенко.

Як тільки стало відомо про ситуацію на кораблі, МЗС підключили посольства в Греції та Ефіопії. В результаті судновласник запевнив, що направить до Джибуті змінний екіпаж, а після ремонту корабель відправиться в інший порт в Аденській затоці, де 8 українських моряків повинні зійти на берег для подальшого повернення до України.

"Враховуючи аварійність судна, закликаємо й інших трьох громадян повертатися разом з основною групою", - додав Ніколенко.