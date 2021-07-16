ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС підтвердив загибель українського моряка в Аденській затоці

Новость на русском →
Джибуті, П'ятниця 16 липня 2021 12:27
МЗС підтвердив загибель українського моряка в Аденській затоці Фото: на судні Thorn1 загинув український моряк (marinetraffic com)
Автор: Дмитро Левицький

В Аденській затоці на судні Thorn1, який стоїть на рейді в порту Джибуті, загинув український моряк. Україна вирішує питання його репатріації та закликає український екіпаж корабля повернутися на батьківщину.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, корабель грецької компанії з українським екіпажем знаходиться в аварійному стані і прямував з Туреччини до Індії на утилізацію. У складі екіпажу на борту перебувають десять українців, ще один зійшов на берег для отримання медичної допомоги.

"7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик. Очікуємо від джибутійських судмедекспертів інформацію про точну причину смерті", - зазначив Ніколенко.

Як тільки стало відомо про ситуацію на кораблі, МЗС підключили посольства в Греції та Ефіопії. В результаті судновласник запевнив, що направить до Джибуті змінний екіпаж, а після ремонту корабель відправиться в інший порт в Аденській затоці, де 8 українських моряків повинні зійти на берег для подальшого повернення до України.

"Враховуючи аварійність судна, закликаємо й інших трьох громадян повертатися разом з основною групою", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля порту Джибуті зламалося рефрижераторне судно Thorn1 з українськими моряками, один з них не витримав спеки і помер нібито від інсульту.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС моряки преступления
NEWS
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі