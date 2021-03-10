МЗС відреагувало на "заїжджену мантру" Мінська про "зброю з України для терактів"

Голова білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що з України нібито йде "зброя для терактів". В МЗС цю заяву назвали "повною нісенітницею" та "заїждженою мантрою".
Про це повідомляє Naviny.by та речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у Twitter.
"З території України великі партії, величезні партії зброї на нашу територію доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації", - заявив Тертель.
За його словами, на території Білорусі нібито планувалися терористичні акти "як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, в тому числі з загрозою загибелі великої кількості населення".
Речник МЗС України зазначив, що подібні заяви в Білорусі лунають вже не вперше.
"Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України". Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, в лютому Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі. Вони поширюються на 88 осіб, які причетні до репресій і залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів. У цьому списку фігурує і Олександр Лукашенко.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати санкції проти Білорусі, які можуть винести на засідання РНБО. До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про недоцільність економічних санкцій.