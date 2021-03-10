МЗС відреагувало на "заїжджену мантру" Мінська про "зброю з України для терактів"

"З території України великі партії, величезні партії зброї на нашу територію доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації", - заявив Тертель.

За його словами, на території Білорусі нібито планувалися терористичні акти "як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, в тому числі з загрозою загибелі великої кількості населення".

Речник МЗС України зазначив, що подібні заяви в Білорусі лунають вже не вперше.

"Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України". Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом", - написав Ніколенко.