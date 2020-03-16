МЗС оприлюднило дані по українцям за кордоном, зараженим коронавірусом

Станом на 23:00 15 березня, за кордоном перебувають шість українців, заражених коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що по двоє українців лікуються в Італії та Німеччині, по одному - в Молдові та ОАЕ.

Крім того, п'ять українців, у яких виявили коронавірус за кордоном, вже одужали. Одна українка померла від коронавірусу 13 березня в Італії.

Також повідомляється, що 170 українців евакуювали із уражених коронавірусом зон: 45 - з Китаю, 2 - з лайнера "Grand Princess", 123 - з Італії.

Раніше повідомлялося, що в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) у понеділок, 16 березня, прилетить консул, щоб надати допомогу українцям, яких помістили на карантин через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, через коронавірус в Україні було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців на два тижні. Обмеження почали діяти в 00:00 16 березня. Загалом карантин в Україні діятиме до 3 квітня.