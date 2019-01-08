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У МЗС Нідерландів заявили про причетність Ірану до двох політичних убивств

Новини » Політика    08.01.2019 - 18:25
У МЗС Нідерландів заявили про причетність Ірану до двох політичних убивств
Фото: Стеф Блок (flickr.com ministeriebz)

Розвідка Нідерландів заявляє, що йдеться про вбивства двох голландських підданих іранського походження

У листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту вказано, що спецслужби Нідерландів мають свідчення причетності Ірану до двох політичних убивств, які призвели до запровадження Європейським союзом нових санкцій проти Тегерану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Глава МЗС зазначив, що розвідувальна служба "має явні свідчення того, що Іран був причетний до вбивств двох голландських підданих іранського походження: в Алмере в 2015 році і в Гаазі в 2017 році".

Нагадаємо, голова МЗС Данії Андерс Самуельсен заявив, що ЄС погодився ввести санкції проти розвідки Ірану через її наміри здійснити вбивства на території Євросоюзу. При цьому він не уточнив, які саме будуть застосовані санкції і проти кого.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня глава датської розвідки Фінн Борха Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранської розвідкою теракту. Крім того, МЗС Данії вирішив відкликати свого посла в Ірані для консультацій.

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