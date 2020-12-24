У МЗС назвали три шляхи отримання вакцини від COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, якими шляхами Україна може отримати вакцину від COVID-19. Він зазначив, що переговори про отримання вакцин проходять на рівні Міністерства охорони здоров'я України.

Про це Кулеба розповів в ефірі "Україна 24".

"Всі - від президента України до дипломата, який працює за кордоном в конкретному посольстві, - допомагають забезпечити поставку вакцин. Так влаштована система, що для інших країн саме МОЗ - основний партнер", - заявив він.

За його словами, одним зі шляхів отримання Україною вакцини від коронавірусу є програма COVAX.

"Президент приділяє цьому питанню надзвичайно велику увагу, досягається це наступним чином. Перше. Можна політичними інструментами збільшити кількість вакцин, які нам видадуть через програму COVAX", - зазначив Кулеба.

Другим способом отримання вакцини від COVID, за словами міністра, є прохання про продаж або передачу надлишку препарату у країн, які закупили кількість доз, що дозволяють їм три або чотири рази вакцинувати населення.

"Третє. Є політичний вплив, тобто ти приходиш у компанію-виробник вакцини, вони кажуть "ми готові, але нам потрібна позиція уряду країни, де знаходиться наш бізнес", і тоді ти йдеш в уряд домовлятися", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я опублікувало план масової вакцинації населення від коронавірусу. Він складається з п'яти етапів і має дев'ять груп ризику.

Крім того, у МОЗ назвали головні фактори, від яких будуть відштовхуватися для отримання вакцини від коронавірусу. Головним фактором є доступність вакцини.