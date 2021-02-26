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У МЗС назвали "фантастичною пропагандою" заяви РФ про Крим

Автор: Ігор Литвиненко, Лера Полищук

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву віце-спікера Державної думи Російської Федерації Петра Толстого з Криму. У МЗС назвали "фантастичною пропагандою" його заяву про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"В романах Льва Толстого була правда, а в заявах його нащадка - виключно фантастична пропаганда", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, вчора Толстой заявив, що ні Крим, ні Севастополь ніколи не повернуться на Україну і завжди будуть частиною Російської Федерації.

При цьому в Україні вважають необхідним посилити політичний тиск на Російську Федерацію.

Також РБК-Україна писало, що Україна запустить "Кримську платформу" і на базі ПАРЄ. Це стане додатковим майданчиком для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.

Також повідомлялося, що Європейський парламент підтримує створення "Кримської платформи". У Європарламенті закликали країни ЄС сприяти "Кримської платформі" для деокупації Криму.

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