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МЗС Литви про санкції ЄС проти Росії: повинні торкнутися і енергетичний сектор

Фото: Габріелюс Ландсбергіс (twitter.com/nexta tv)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС не повинен зупинятися у своєму прагненні вводити санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністр заявив, що є відчуття, що Європейський союз хоче взяти перепочинок, є дуже поганою новиною для тих, хто дійсно бореться в Україні.

"Необхідно вжити більше дій, щоб покарати Росію за розв'язану нею війну, тому що авторитет заходу висить на волосині", - сказав глава Литовської дипломатії.

Лансбергіс також закликав ЄС заборонити імпорт російських енергоресурсів, починаючи з нафти.

"Я вважаю неминучим почати розмову про енергетичний сектор", - сказав він.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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