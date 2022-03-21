МЗС Литви про санкції ЄС проти Росії: повинні торкнутися і енергетичний сектор

Міністр заявив, що є відчуття, що Європейський союз хоче взяти перепочинок, є дуже поганою новиною для тих, хто дійсно бореться в Україні.

"Необхідно вжити більше дій, щоб покарати Росію за розв'язану нею війну, тому що авторитет заходу висить на волосині", - сказав глава Литовської дипломатії.

Лансбергіс також закликав ЄС заборонити імпорт російських енергоресурсів, починаючи з нафти.

"Я вважаю неминучим почати розмову про енергетичний сектор", - сказав він.

