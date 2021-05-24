МЗС Китаю заперечує інформацію про хворобу трьох вчених в Ухані до перших повідомлень про COVID

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского інституту вірусології не відповідає дійсності. Раніше таке повідомлення поширило видання The Wall Street Journal.
Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь.
"Уханьський інститут вірусології 23 березня цього року опублікував заяву, в якій йшлося, що до 30 грудня 2019 року Уханьський інститут вірусології не стикався з новою коронавірусною інфекцією", - зазначив він.
Згідно із заявою, станом на 23 березня 2021 року жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.
"Тому публікація про хворобу трьох співробітників Уханьского інституту вірусології абсолютно не відповідає дійсності", - сказав Чжао Ліцзянь.
Нагадаємо, раніше WSJ опублікувало такі дані з посиланням на інформацію американської розвідки.
Як писало РБК-Україна, в кінці березня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт про походження коронавірусу. У ньому версія про витік вірусу з лабораторії називалася малоймовірною.
Після цього Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США.
Крім того, вчені з США та Канади закликали перевірити версію витоку COVID з лабораторії.