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МЗС Іраку назвало вбивство Сулеймані порушенням суверенітету

Новини » Політика     05.01.2020 - 16:41
МЗС Іраку назвало вбивство Сулеймані порушенням суверенітету
Ілюстративне фото (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

МЗС Іраку викликало американського посла

Міністерство закордонних справ Іраку викликало посла Сполучених Штатів Америки через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, яке Багдад вважає порушенням суверенітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Як повідомляється, іракське зовнішньополітичне відомство викликало американського посла у неділю, 5 січня. У Багдаді назвали американську операцію з ліквідації Сулеймані "кричущим порушенням суверенітету" та порушенням угоди між Іраком та коаліцією на чолі з США.

"Територію Іраку не слід використовувати для нападу на сусідні країни", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 січня парламент Іраку планує провести позачергову сесію, щоб розглянути питання виведення американських військ з країни. Парламент планує винести на розгляд резолюцію, яка зобов'язує уряд Іраку просити США вивести свої війська.

Як відомо, 3 січня військові сили США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді. В результаті удару загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Сулеймані.

Також РБК-Україна писало, що НАТО оголосило про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Сулеймані.

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