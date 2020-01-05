МЗС Іраку назвало вбивство Сулеймані порушенням суверенітету

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МЗС Іраку викликало американського посла

Міністерство закордонних справ Іраку викликало посла Сполучених Штатів Америки через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, яке Багдад вважає порушенням суверенітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Як повідомляється, іракське зовнішньополітичне відомство викликало американського посла у неділю, 5 січня. У Багдаді назвали американську операцію з ліквідації Сулеймані "кричущим порушенням суверенітету" та порушенням угоди між Іраком та коаліцією на чолі з США.

"Територію Іраку не слід використовувати для нападу на сусідні країни", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 січня парламент Іраку планує провести позачергову сесію, щоб розглянути питання виведення американських військ з країни. Парламент планує винести на розгляд резолюцію, яка зобов'язує уряд Іраку просити США вивести свої війська.

Як відомо, 3 січня військові сили США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді. В результаті удару загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Сулеймані.

Також РБК-Україна писало, що НАТО оголосило про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Сулеймані.