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МЗС Греції передало ноту Україні. Через загибель етнічних греків на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посла України в Афінах Сергія Шутенка 15 лютого викликали до Міністерства закордонних справ Греції. Йому заявили протест у зв'язку з інцидентом на Донбасі, в результаті якого загинули двоє етнічних греків і ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Греції.

"Йому (послу України - ред.) було повідомлено про серйозний інцидент, що стався в селі Гранітне на сході України, в результаті якого загинули і отримали поранення етнічні греки", - йдеться в повідомленні.

МЗС Греції підкреслило особливу заклопотаність і необхідність захисту грецької діаспори, яка постраждала в конфлікті. Грецька сторона також зажадала провести повне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Грецький МЗС заявив про загибель і поранення етнічних греків у селі Гранітне.

Зазначимо, 13 лютого у Гранітному двоє військовослужбовців Збройних сил України влаштували стрілянину в кафе, в результаті якої загинули дві людини і ще двоє отримали поранення.

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