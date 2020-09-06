МЗС Німеччини: є багато ознак участі Москви в отруєнні Навального

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що є "багато ознак" причетності російської держави до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Тепер все залежить від Москви.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

При цьому він зазначив, що тему з Навальним не варто звужувати до дискусій про будівництво "Північного потоку-2".

Він також нагадав, що понад 100 компаній, половина яких німецькі, беруть участь у будівництві газопроводу. Крім того, в реалізації "Північного потоку-2" залучені 12 країн ЄС.

"Ми очікуємо від російського уряду, що він розслідує цей тяжкий злочин. Якщо він не має жодного відношення до нападу, то має бути сам зацікавлений в тому, щоб довести це на основі фактів", - сказав глава МЗС.

Він також підкреслив, що якщо найближчими днями з боку Росії не буде жодних дій у рамках розслідування, Німеччині і її партнерам "доведеться обговорити відповідь".

Раніше видання Bloomberg писало, що коаліція канцлера Німеччини Ангели Меркель не хоче відмовлятися від участі в "Північному потоці-2", попри тиск через Навального.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний вилетів з Томська до Москви, на борту йому стало зле, і літак екстрено посадили в Омську. У лікарні він впав у кому. Його представники заявляли, що в день вильоту він нічого не їв, а тільки випив чай в аеропорту Томська.

Після того, як його доставили в клініку "Шаріте" в Берліні, німецькі токсикологи визначили, що його отруїли "Новачком".

За даними Spiegel, сліди "Новачка" знайшли в організмі і на речах Навального.

НАТО у зв'язку з отруєнням Навального вимагає від Росії розкрити програму виробництва бойової речовини "Новачок".

Як повідомляло РБК-Україна, США можуть ввести санкції проти Росії через отруєння Навального.