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У МЗС Франції заявили, що тема вступу України до ЄС "не для завтра"

Автор: Наталія Юрченко

У Міністерстві закордонних справ Франції висловили сумніви щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу. Французькі дипломи вважають, що це питання "не для завтра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Таку заяви під час дводенного саміту лідерів ЄС у Версалі зробив міністр з європейських справ Франції Клеман Бон. Він вважає, що обговорення українського питання займе тривалий період.

"Згідно з проектом декларації, лідери ЄС планують поступово відмовитися від покупки російської нафти, газу і вугілля, але навряд чи запропонують Україні членство в ЄС, якого вона хоче", - йдеться в повідомлення ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні в турецькій Антальї відбуватиметься зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Раньше українська сторона назвала свої вимоги, серед них припинення вогню, відкриття гуманітарних коридорів та виведення російських військ з України.

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