У МЗС Франції заявили, що тема вступу України до ЄС "не для завтра"

У Міністерстві закордонних справ Франції висловили сумніви щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу. Французькі дипломи вважають, що це питання "не для завтра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Таку заяви під час дводенного саміту лідерів ЄС у Версалі зробив міністр з європейських справ Франції Клеман Бон. Він вважає, що обговорення українського питання займе тривалий період.

"Згідно з проектом декларації, лідери ЄС планують поступово відмовитися від покупки російської нафти, газу і вугілля, але навряд чи запропонують Україні членство в ЄС, якого вона хоче", - йдеться в повідомлення ЗМІ.