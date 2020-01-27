У МЗС дали рекомендації українським туристам в Китаї через коронавіруса

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям, які перебувають або планують поїздку в Китай, у зв'язку зі спалахом вірусу нового типу 2019-nCoV. Про це повідомляє прес-службу посольства України в Китаї та Монголії.

У МЗС закликали українців відстежувати інформацію на сайтах посольства України в Китаї та Міністерства закордонних справ, а також дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади.

Також МЗС рекомендує:

при плануванні подорожі в КНР або всередині країни уточнювати актуальну епідеміологічної ситуації в регіоні відвідування і утримуватися від поїздки в р. Ухань (пров.Хубей), в якому є найбільший ризик зараження;

приймати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків з продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;

мити руки з засобами гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед прийомом продуктів харчування;

користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі;

якщо симптоми, схожі на грип або ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми та невідкладно звернутися в медичний заклад

У разі потреби негайного консульського реагування, українців закликають невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" у посольство України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38044238 16 57, адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що український туроператор достроково повертає туристів з Китаю. Туроператор Join UP! прийняв рішення про скасування турів в Китай попри те, що в Моз України і Державіаслужбі не рекомендують припиняти польоти в Китай.

Нагадаємо, в Китаї загальне число хворих новим різновидом коронавіруса збільшилася до 2835 осіб. З них 81 чоловік помер. При цьому 57 хворих вдалося вилікувати від коронавіруса.