У МЗС дали рекомендації українським туристам в Китаї через коронавіруса

В українському посольстві в Китаї та МЗС України створили "гарячі лінії" для українців в Китаї
Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям, які перебувають або планують поїздку в Китай, у зв'язку зі спалахом вірусу нового типу 2019-nCoV. Про це повідомляє прес-службу посольства України в Китаї та Монголії.
У МЗС закликали українців відстежувати інформацію на сайтах посольства України в Китаї та Міністерства закордонних справ, а також дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади.
Також МЗС рекомендує:
У разі потреби негайного консульського реагування, українців закликають невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" у посольство України в КНР (+8613701230647), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38044238 16 57, адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що український туроператор достроково повертає туристів з Китаю. Туроператор Join UP! прийняв рішення про скасування турів в Китай попри те, що в Моз України і Державіаслужбі не рекомендують припиняти польоти в Китай.
Нагадаємо, в Китаї загальне число хворих новим різновидом коронавіруса збільшилася до 2835 осіб. З них 81 чоловік помер. При цьому 57 хворих вдалося вилікувати від коронавіруса.