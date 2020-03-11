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МЗС дало українцям в Ізраїлі та Японії рекомендації у зв'язку із коронавірусом

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 06:14
МЗС дало українцям в Ізраїлі та Японії рекомендації у зв'язку із коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Не рекомендується відвідувати Японію, а в Ізраїль можуть не впустити

Міністерство закордонних справ України, на тлі збільшення кількості захворювань на коронавірус, оприлюднило рекомендації громадянам, які перебувають у Японії та Ізраїлі, або збираються подорожувати у ці країни. Про це йдеться у заяві МЗС.

Зокрема, українцям у цих кранах радять неухильно дотримуватися рекомендацій щодо заходів захисту від зараження хворобою, уникати районів, де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, дотримуватися особистої гігієни тощо.

Зазначається, що Японія вводить обмеження на в’їзд з території держав, що найбільше постраждали від хвороби. Зокрема, призупинено або скасовано деякі види віз, введено карантинні обмеження, скасовано масові заходи тощо.

У випадку виникнення непередбачуваної ситуації - телефон гарячої лінії Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (з території Японії), +81-50-3816-2787 (з-поза меж Японії).

Що стосується Ізраїлю, то МЗС рекомендує громадянам України не відівідувати цю країну, якщо туристи не зможуть забезпечити себе перебуванням на каратнтині протягом 14 днів у цій країні на пипадок потреби.

"Дозвіл на в’їзд до країни надається іноземцям виключно у разі їх можливості забезпечити своє перебування у домашньому карантині протягом двох тижнів.(готель не є місцем можливого проведення у карантині).

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Британії і депутат-консерватор Надін Доррис повідомила, що у неї діагностували коронавірус. Вона заявила, що вжила всі рекомендовані запобіжні заходи, і, після виявлення, самостійно ізолювалася вдома.

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