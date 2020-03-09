МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку із поширенням коронавірусу

Українцям рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

У міністерстві наголосили, що громадянам України, які продовжують перебувати у країнах, де зареєстровано випадки інфікування коронавірусом, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених захворюванням регіонів.

Також МЗС радить повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі "Друг" та слідкувати за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті відомства.

"У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС: +38-044-238-16-57, електронна пошта - cons_or@mfa.gov.ua", - зазначається в повідомленні.

Також у МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Нагадаємо, в США від коронавірусу помер колишній пасажир круїзного лайнера Grand Princess, який знаходився на судні з 11 по 21 лютого. Після цього коронавірус був виявлений ще у 21 лайнера пасажира.

Пізніше в МЗС України повідомили, що на борту круїзного лайнера Grand Princess перебувають громадяни України. Генеральне консульство з'ясовує, чи є українці серед хворих коронавірусом пасажирів судна.