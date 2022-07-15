МЗС Британії викликало посла Росії через повідомлення про смерть волонтера в "ДНР"

Посла Росії у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через інформацію про смерть британського волонтера Пола Урі у так званій "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського МЗС.