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МЗС Британії викликало посла Росії через повідомлення про смерть волонтера в "ДНР"

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Лондон, П'ятниця 15 липня 2022 18:05
МЗС Британії викликало посла Росії через повідомлення про смерть волонтера в "ДНР" Фото: посла РФ в Британії викликали в МЗС через смерть волонтера Пола Урі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Посла Росії у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через інформацію про смерть британського волонтера Пола Урі у так званій "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського МЗС.

У відомстві підтвердили, що британець був схоплений бойовиками під час виконання гуманітарної роботи в Україні. Глава МЗС Ліз Трас закликала притягнути винних у смерті волонтера до відповідальності.

"Російська Федерація повинна виконувати всі свої зобов'язання з міжнародного гуманітарного права, включаючи повагу і захист всіх цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в "ДНР" заявили про смерть волонтера з Великобританії Пола Урі. Чоловік допомагав громадській організації, яка дбає про постраждалих під час війни.

При цьому в Британії заявили, що перевірятимуть дану інформацію.

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