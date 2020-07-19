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МЗС Британії впевнений у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19

Лондон, Неділя 19 липня 2020 15:01
МЗС Британії впевнений у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Росію хочуть притягнути до відповідальності за такі її дії

Велика Британія впевнена в тому, що російські спецслужби намагалися отримувати прибуток від досліджень і розробок з пошуку ліків від COVID-19. У Міністерстві закордонних справ країни впевнені, що кібератаки на лабораторії здійснювала Росія.

Про це вранці міністр закордонних справ держави Домінік Рааб сказав в ефірі Sky News.

Він заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за такі її дії.

"У той час, коли світ об'єднується, щоб спробувати вирішити проблему COVID-19, і особливо намагатися знайти глобальне рішення для вакцини, це обурливо і гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше на сайті британського Національного центру кібербезпеки опублікували заяву, в якій йдеться про те, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

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