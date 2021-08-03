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Microsoft вводить обов'язкову вакцинацію для працівників

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США , Вівторок 03 серпня 2021 20:47
Microsoft вводить обов'язкову вакцинацію для працівників Фото: Microsoft вводить обов'язкову вакцинацію для працівників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Microsoft попередила своїх працівників про те, що з вересня вимагатиме підтвердження стосовно вакцинації. Вже після 4 жовтня, компанія планує відчинити свої офіси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

У своєму повідомленні Microsoft заявила, що продовжує уважно відстежувати ситуацію навколо поширення коронавірусу на території Америки й поступово адаптувати правила до офісного режиму роботи.

"Ґрунтуючись на наших постійних консультаціях з експертами в галузі охорони здоров'я та даних, найраніша дата повного відкриття наших робочих місць в США буде не раніше 4 жовтня 2021 року", - відзначають у компанії.

Зокрема, починаючи з вересня, усі хто намагаються пройти до будівлі Microsoft в США будуть зобов’язані продемонструвати документ, що засвідчує вакцинацію.

Також зазначається, що співробітники, які доглядають за людьми з ослабленим імунітетом, або ж живуть з дітьми, які ще занадто малі для вакцинації - матимуть змогу працювати дистанційно до січня поточного року.


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Microsoft Вакцинація пандемия Коронавірус
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