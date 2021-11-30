В Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі. Є загиблі

За словами шерифа округу Окленд Майкла МакКейба, внаслідок стрілянини загинули троє учнів й щонайменше шестеро осіб були поранені, у тому числі один із викладачів. Затриманий підліток відмовився надавати покази.

Повідомлення про стрілянину надійшло о 12:51 за місцевим часом. Вже о 14:00 до місця подій прибули медичні вертольоти.

Один з учнів відзначив, що в навчальному закладі вже проводили тренування на випадки масової стрілянини, у зв’язку з чим більшість знала як правильно діяти в цій ситуації.

Після того як школу звільнили від блокування - усіх учнів направили до паркувальних місць, що розташовані через дорогу від закладу.