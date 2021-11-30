RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі. Є загиблі

Автор: Сергій Пишкін

В одному з навчальних закладів Мічигану сталася стрілянина внаслідок якої загинули троє осіб. Вогонь відкрив 15-річний підліток.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit.

За словами шерифа округу Окленд Майкла МакКейба, внаслідок стрілянини загинули троє учнів й щонайменше шестеро осіб були поранені, у тому числі один із викладачів. Затриманий підліток відмовився надавати покази.

Повідомлення про стрілянину надійшло о 12:51 за місцевим часом. Вже о 14:00 до місця подій прибули медичні вертольоти.

Один з учнів відзначив, що в навчальному закладі вже проводили тренування на випадки масової стрілянини, у зв’язку з чим більшість знала як правильно діяти в цій ситуації.

Після того як школу звільнили від блокування - усіх учнів направили до паркувальних місць, що розташовані через дорогу від закладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМічиган