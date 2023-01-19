Мы мощно подготовились, - Зеленский о предстоящем заседании "Рамштайна"

Украина мощно готовилась к очередному заседанию в формате "Рамштайн" и имеет положительные ожидания по поводу возможных результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.