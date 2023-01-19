Мы мощно подготовились, - Зеленский о предстоящем заседании "Рамштайна"

Украина мощно готовилась к очередному заседанию в формате "Рамштайн" и имеет положительные ожидания по поводу возможных результатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"К "Рамштайну", мы готовились мощно, провели несколько десятков важных разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, чтобы мы свое все сохранили, а именно - наших людей. Поэтому посмотрим позже, будем судить по результатам "Рамштайна", ожидания положительные", - сказал Зеленский.
Президент также добавил, что рассчитывает на поддержку "кто чем может" от всех партнеров.
Напомним, следующее заседание партнеров по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что известно о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать.
Глава Пентагона Остин в контексте предстоящей встречи "Рамштайн" отметил, что Штаты будут поддерживать Украину, пока это будет нужно.
Кроме того, администрация президента США Джо Байдена ожидает, что по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии страны-члены формата объявят о дополнительной оборонной помощи для украинской армии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.