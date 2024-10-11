"Мы не уступим". В Польше высказали твердую позицию по Волынской трагедии

Польша заявила, что не уступит по вопросу Волынской трагедии. Варшава требует от Украины эксгумации тел жертв трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует TVN-24.
"Мы не уступим в этом вопросе. Прежде всего, это не политический вопрос, это не должно быть предметом каких-либо торгов, это просто христианская обязанность, которая свидетельствует о нас", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что Польша "требует от Украины только того, что она разрешила Германии сделать со 100 тысячами солдат Вермахта", которые были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на украинской территории.
"Мы считаем, что наши соотечественники, не являвшиеся там агрессорами, имеют по меньшей мере такие же права, как и солдаты Вермахта", - добавил польский министр.
Волынская трагедия произошла в 1943 году. Тогда, по данным историков, польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили так называемые этнические чистки поляков и украинцев.
По данным исследователей, на Волыни погибли более 100 тысяч поляков и 40 тысяч украинцев.
Ранее в Польше заявили, что хотят поднять вопрос Волынской трагедии во время переговоров о членстве Украины в ЕС. В частности, речь идет об эксгумации польских жертв Волынской трагедии.
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