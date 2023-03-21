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Мы не идиоты: в МИД Тайваня раскритиковали "мирный план" Китая по войне в Украине

Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

МИД Тайваня критикует попытки Китая представить себя как так называемого "миротворца" для развязывания войны в Украине. Поскольку в то время, когда Пекин предлагает свой "мирный план", он угрожает Тайбэю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, которого цитирует CNN.

"Китай угрожает войной против Тайваня и других, но хочет предложить "мирный план" России, которая инициировала войну против Украины. Мы не идиоты. Хотите мира? Оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", - заявил Джозеф Ву.

Очевидно, что он в своем заявлении прямо намекает на китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, когда Си совершает трехдневную поездку в Москву, которую Пекин к тому же называет "путешествием мира".

усиливает свое военное давление на остров, регулярно отправляя самолеты и корабли военно-морских сил через среднюю линию Тайваньского пролива.

Напомним, вчера, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву с так называемым "визитом дружбы" спустя несколько недель после того, как Пекин обнародовал документ из 12 пунктов по разрешению войны в Украине.

В частности, после встречи с российским диктором Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил о готовности страны "сыграть определенную роль в поиске политического решения российской войны в Украине".

Все, что известно о поездке лидера Китая в Россию - читайте в материале РБК-Украина.

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КитайТайваньСи ЦзиньпиньПекин