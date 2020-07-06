Мхітарян закликав об'єднатися навколо створення ділового району в Києві

Девелопер, власник компанії Taryan Group Артур Мхітарян закликав бізнес і владні структури об'єднатися навколо створення в столиці нового ділового району "Київ Сіті".

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео з презентацією можливої концепції району.

За словами Мхітаряна, крім концепції зонування, його команда провела ряд консультацій з потенційними інвесторами, розробивши оптимальну економічну модель будівництва, яка не потребує державних вкладень.

"Формат державно-приватного партнерства ліг в основу кожного з успішних світових проектів. Це саме той шлях, який потрібен Києву для створення ділового центру. Однак від владних структур девелопер просить внесок у формі розробки зрозумілих і простих правил гри для майбутніх іноземних інвесторів "Київ Сіті", - сказав Мхітарян.

У представленій концепції передбачається створення не тільки адміністративних комплексів, бізнес-центрів, IT кластерів, але і парків, культурних та освітніх об'єктів, нової концертної арени і набережної з пристанню. Також Мхітарян заявляє про можливість перенести в "Київ Сіті" урядовий квартал, розвантаживши тим самим від транспорту історичний центр Києва.

"Буквально п'ять років тому подібний проект можна було побудувати в декількох точках Києва, сьогодні практично єдиною ділянкою з відповідними параметрами, залишився район Теличка - промислова зона на мальовничому березі Дніпра", - додав бізнесмен.

Мхітарян зазначає, що найближчим часом настільки привабливе місце з точки зору інвестицій, може бути забудовано хаотично, а не в рамках єдиної концепції. Тому він пропонує власникам, державним діячам та бізнесу об'єднатися для спільної роботи над будівництвом.

Нагадаємо, раніше про бажання побудувати діловий район у Києві заявив в одному зі своїх інтерв'ю президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він також хотів би перенести в новий окремий район урядовий квартал.

Мхітарян є засновником столичної будівельної компанії Taryan Group, яка зараз веде будівництво сучасного житлового комплексу Taryan Towers на столичному Печерську.