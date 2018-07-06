"Межигір'я" передали в управління державі

Це об’єкт "Центр відпочинку та здоров’я", розташований по вулиці Івана Франка, 19

Суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію "Межигір’я", де проживав екс-президент Віктор Янукович. Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва від 29 травня, оприлюдненому 5 липня.

Це об’єкт "Центр відпочинку та здоров’я", розташований по вулиці Івана Франка, 19, житловий будинок номер 18 по тій самій вулиці, будинок 123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

Також в АРМА передали земельну ділянку площею 1,7688 га, розташовану поза межами села, ще один будинок площею 619,6 кв.м, квартиру площею 239,40 кв.м та два гаражі.

Крім того, Агентство управлятиме 100% статутного капіталу власника резиденції ТОВ "Танталіт". В рішенні зазначено, що він складає 146 629 340 гривень.

Як відомо, Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту майно повертають власнику.

ГПУ з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я".

У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, екс-президенту Віктору Януковичу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ГПУ передала до суду справу про заволодіння об'єктами "Пуща-Водиця" і "Межигір'я".