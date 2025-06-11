На грани трагедии: в Киеве патрульные спасли женщину от непоправимого (видео)

Напомним, ранее мы рассказывали о трагедии в Киеве, когда девушка повесилась на знаке метро "Осокорки".

Позже мужчина в Киеве пытался совершить самоубийство, находясь в укрытии во время российской атаки.

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