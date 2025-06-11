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На грани трагедии: в Киеве патрульные спасли женщину от непоправимого (видео)

Среда 11 июня 2025 13:26
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На грани трагедии: в Киеве патрульные спасли женщину от непоправимого (видео) В Киеве полицейские спасли жизнь женщины (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве Патрульная полиция помешала женщине сделать роковой шаг и совершить самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Что известно о спасении женщины в Киеве

В полиции рассказали, что инспекторы получили сообщение о попытке самоубийства в Оболонском районе Киева.

"Заявитель сообщил, что его знакомая хочет покончить с собой", - уточнили правоохранители.

На место происшествия - чтобы помешать непоправимому - оперативно прибыли напарники Максим Костючина и Дмитрий Михайлов.

На грани трагедии: в Киеве патрульные спасли женщину от непоправимого (видео)Правоохранители спасли жизнь женщины на Оболони в Киеве (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отмечается, что в доме полицейские заметили женщину, которая пыталась покончить с собой.

Напарникам удалось:

"Они нашли необходимые слова, успокоили женщину и передали ее медикам", - рассказали в полиции.

В завершение в пресс-службе поблагодарили патрульных за профессиональные и слаженные действия, которые помогли спасти жизнь.

На грани трагедии: в Киеве патрульные спасли женщину от непоправимого (видео)Публикация Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали о трагедии в Киеве, когда девушка повесилась на знаке метро "Осокорки".

Позже мужчина в Киеве пытался совершить самоубийство, находясь в укрытии во время российской атаки.

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Киев Национальная полиция Оболонский район Патрульная служба
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